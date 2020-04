Fortaleza é a capital com maior incidência do Covid-19, com 573 casos a cada 1 milhão de habitantes

Fortaleza é a capital do país com maior incidência do Covid-19, com 573 casos a cada um milhão de habitantes, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na tarde desta segunda-feira (13). O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta não participou da coletiva.

A capital cearense está entre as cidades em situação de emergência, com o nível de incidência 50% acima da média nacional, que é de 111 casos a cada um milhão de habitantes. Também aparecem nesse cenário São Paulo, Manaus, Macapá, Florianópolis, Recife, São Luís, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Brasília e Bela Vista.

O Ceará ultrapassou a marca de 100 mortes por Covid-19 e tem 1.935 casos da doença em 58 cidades, de acordo com a última atualização da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa),às 17h15, de hoje. Agora são 101 óbitos registrados no Estado, sendo 78 só em Fortaleza, que continua como o principal centro do contágio do novo coronavírus, totalizando 1.686 pessoas infectadas.