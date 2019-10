Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária fica mais 60 dias em Roraima

A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária vai permanecer por mais 60 dias em Roraima. A prorrogação consta de portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (1º). A autorização começa a contar a partir de hoje até 29 de novembro deste ano.

A medida é resultado de convênio de cooperação federativa do MJSP, celebrado entre a União e o estado de Roraima, em 21 de novembro de 2018, conforme a Portaria nº 204, editada pelo ministério.

A portaria estabelece que a atuação da força-tarefa será em caráter episódico e planejado, em apoio ao governo do estado, para exercer atividades e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos.

“A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do ente federado solicitante, nos termos do convênio de cooperação firmado entre as partes, durante a vigência da portaria autorizativa”.