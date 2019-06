Força Nacional retorna ao Brasil após ajuda humanitária em Moçambique

Após 34 dias, desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, na noite desta sexta-feira (7), a tropa da Força Nacional de Segurança que estava em missão em Moçambique. Os agentes brasileiros foram enviados para integrar ajuda humanitária ao país africano devastado pelos ciclones Idai e Kenneth. Um bombeiro cearense integrou a equipe que acaba de retornar ao Brasil.

A missão humanitária brasileira consistiu em duas etapas. Na primeira, iniciada em 1º de abril, 20 bombeiros foram enviados para o resgate e auxílio a mais de 1,8 milhões de moçambicanos atingidos pelo Ciclone Idai. Os agentes atuaram na recuperação de telhados de hospitais, na montagem de barracas para pessoas que perderam suas moradias e na demarcação de um assentamento destinado a famílias desabrigadas. A etapa teve fim no dia 7 de maio.

Na segunda etapa, composta por 24 bombeiros, os agentes brasileiros continuaram com o trabalho de ajuda e salvamento da população moçambicana que, além da destruição causada pelo Idai, sofria com os estragos deixados por um segundo ciclone, o Kenneth.

Segundo a coordenadora geral de administração da Força Nacional, tenente-coronel Keydna Alves, os agentes da Força brasileira conseguiram salvar cerca de 1.000 pessoas, além de distribuírem cerca de 35 toneladas de alimentos - enviadas pelo governo brasileiro - a famílias da costa de Cabo Delgado, região atingida por ventos de mais de 200 km/h.

Os agentes da Força Nacional conseguiram salvar cerca de mil pessoas, além de atuarem na restauração das áreas afetadas pelos ciclones Foto: Divulgação / Ministério da Justiça e Segurança Pública

Cearense

Entre os agentes que integraram a segunda etapa da missão estava o militar cearense, subtenente José Vilamar Barros, oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMC). O subtenente, juntamente com os demais militares, atuou na restauração das áreas afetadas, na desobstrução de vias e retirada de árvores tombadas, além de ajudar na recuperação de prédios públicos, como escolas e hospitais.

No regresso de Moçambique, o subtenente Vilamar Barros foi recepcionado pelo contigente de bombeiros da primeira etapa e batedores da Força Nacional.

O subtenente Vilamar (no centro) foi recebido pelos conterrâneos, o diretor da Força Nacional coronel Aginaldo (à esq.), a tenente-coronel Keydna (no centro à dir.) e o cabo Klaus (à dir.) Foto: Divulgação

A missão de ajuda humanitária brasileira em Moçambique encerrou oficialmente nesta sexta-feira (7).

Os ciclones Idai e Moçambique devastaram o país africano, deixando mais de 600 mortos e milhares de pessoas desabrigadas.