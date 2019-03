Foliões são atacados com agulhas de seringa em Pernambuco e Rio Grande do Norte

Pernambuco e Rio Grande do Norte registraram casos de foliões atacados com agulhas de seringa, informa o G1.

Em Recife, a Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) informou, em nota, que dez pessoas foram atendidas no Hospital Correia Picanço e que esses pacientes receberam medicamentos contra doenças infectocontagiosas, para prevenção ao vírus HIV. Os registros começaram a ser feitos no sábado.

Na nota, a secretaria explicou que, segundo os relatos das vítimas, “as autoridades policiais não chegaram a ser acionadas”. A Pasta orientou que essas pessoas devem procurar as delegacias, já que as investidas podem ser tipificadas como crime.

Em Caicó (RN), 14 pessoas relataram terem sido agredidas com seringas de agulha, durante o Carnaval. Ninguém foi preso. A organização do Carnaval de Caicó emitiu um alerta à população. Segundo a Polícia Civil, nenhuma das pessoas atendidas pelo Hospital Regional do Seridó procurou a delegacia da cidade para formalizar queixas.