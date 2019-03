Fogo atinge área próxima a avião da Latam no aeroporto de Confins (MG)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, no município de Confins, na Região Metropolitana, viveu uma situação de elevado risco nesta terça-feira (26) com um princípio de incêndio na pista. O incidente envolveu um equipamento de transporte de bagagens, que pegou fogo, informou o G1. Uma aeronave da companhia aérea Latan estava perto do chamado courier .

Não houve feridos, segundo a companhia aérea. A TV Globo apurou que os passageiros tiveram que sair às pressas e foram, segundo a Latam, "acomodados em outras aeronaves". A ocorrência foi registrada por volta das 13h.



A BH Airpor, administradora do terminal aeroportuário, informou, em nota, que a equipe do Centro de Operações de Emergência foi acionada e direcionou dois carros de combate a incêndio ao local, controlando o incêndio imediatamente.

A Latam afirma que não houve chamas no avião. Imagens mostram a fuselagem da aeronave Airbus A320, de prefixo PR-MBA, danificada.

O avião partiu de Garulhos, em São Paulo, com chegada ao terminal mineiro às 13h18. Ele voltaria para Guarulhos e faria mais quatro rotas nesta terça-feira (26).