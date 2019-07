Filho do deputado federal Genecias Noronha sofre acidente de carro em Petrolina

O filho do deputado federal Genecias Noronha (SD/CE), Mateus Noronha, sofreu um acidente de carro na manhã desta terça-feira (2), em Petrolina, Pernambuco. Ele e o motorista tiveram ferimentos leves.

De acordo com a assessoria do deputado, Mateus Noronha tinha saído pela manhã da cidade de Parambu, no Ceará com destino a Feira de Santana, na Bahia. Ao passar por Petrolina, o motorista tentou desviar de um animal, perdeu o controle do veículo e capotou.

Ele e o motorista foram socorridos para uma unidade hospitalar e receberam alta ainda no período da tarde. Segundo a assessoria, logo após receber alta, os dois seguiram viagem até Feira de Santana. Houve apenas danos materiais.