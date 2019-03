Fies 2019: termina hoje a complementação dos dados para candidatos com inscrição adiada

O Ministério da Educação (MEC) informa que o prazo para complementação das informações dos estudantes que tiveram a inscrição do primeiro e segundo semestre do Fies 2018 postergadas termina nesta segunda-feira (11), às 23h59. Os candidatos com inscrição adiada são aqueles que foram selecionadas para o financiamento, mas a conclusão do processo pode ter ocorrido no meio ou no final do semestre. Por esse motivo, os estudantes precisaram escolher que o início do financiamento se daria apenas no primeiro semestre deste ano.

Na hora que o candidato acessar a página do Fies para fazer a complementação, ele deve fornecer as informações solicitadas, entre elas percentual a ser financiado e dados da agência bancária para receber o benefício. A contratação do financiamento só ocorrerá após a complementação e aprovação das informações pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição para a qual o candidato foi pré-selecionado.

O que é o Fies?

O Fies é um programa de financiamento para cursos não gratuitos do ensino superior que, a partir de 2017, passou a ser chamado de Novo Fies e composto por três modalidades. A primeira é chamada de Fies e corresponde ao financiamento ofertado diretamente pelo Governo para o estudante. As vagas são ofertadas a juros zero, com percentual mínimo de 50% e limite financiável de R$ 42.983,70 por semestre.

Já as outras duas modalidades integram o P-Fies. Nestes casos, a taxa de juros é determinada pelos bancos parceiros participantes, uma vez que poderão investir recursos próprios.

Estudantes sem Fies podem recorrer aos Educa Mais Brasil

Os estudantes que não conseguiram ser contemplados pelo Fies 2019 ainda podem recorrer ao Educa Mais Brasil. O programa oferece bolsas de estudo de até 70% de desconto em faculdades e diversas instituições de ensino privadas. O portal Diário do Nordeste é parceiro do programa. Para manifestar interesse basta fazer a inscrição no site http://www.educamaisbrasil.com.br/diariodonordeste. São disponibilizadas mais de 400 mil bolsas para o ensino superior.