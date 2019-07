Facebook, Instagram e WhatsApp apresentam instabilidade na manhã desta quarta-feira (03) 

Facebook, Instagram e WhatsApp apresentaram problemas de funcionamento na manhã desta quarta-feira (03), segundo relatos de usuários. De acordo com algumas pessoas que se manifestaram no microblog Twitter, as principais dificuldades estavam no envio de mídias, como áudios, fotos e vídeos.

Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e alguns países da Europa estão entre os afetados pela instabilidade nas plataformas.

De acordo com o site DownDetector, o pico de reclamações chegou a 10.520 por volta de 10h50.No Instagram a os usuários encontraram falhas para postar Stories ou imagem no feed, segundo relatos de brasileiros.

A instabilidade do Facebook não permite que os as pessoas carreguem mídias na linha do tempo ou em perfis. O bug afeta os apps para celular Android e iPhone (iOS), além da versão web.

As três plataformas pertencem a mesma empresa de Mark Zuckerberg. Em janeiro deste ano, o Wahtsapp apresentou problemas de conexão no Brasil e, no mês de março, parou de funcionar no mundo inteiro.

Outra falha recente aconteceu em abril, quando Facebook, WhatsApp e Instagram passaram por uma instabilidade. O mensageiro também ficou fora do ar em maio e apresentou bug no envio de imagens e áudio em junho.