Explosão em barco no interior do Acre deixa 15 pessoas feridas

Um barco que transportava tambores de combustível no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, e estava atracado explodiu por volta das 18h de sexta-feira (7). Quinze pessoas ficaram feridas: dez homens, três mulheres e duas crianças - de sete meses e um ano de idade. Ainda não há confirmação sobre se elas estavam no barco ou nos arredores.

Segundo o governo do estado, os bombeiros eliminaram os focos de incêndio em uma operação que durou cerca de 40 minutos.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Sete estão em estado grave e oito em estado gravíssimo, com 80% a 90% do corpo queimado. Pelo menos quatro pacientes serão encaminhados para a capital, Rio Branco.

O subcomandante-geral dos bombeiros, coronel Velasquez, afirmou que a Marinha será notificada para que a fiscalização na região seja intensificada, evitando que esse tipo de ocorrência aconteça novamente.