Exame de João Doria dá negativo para coronavírus

O governador de São Paulo, João ​Doria (PSDB), não está com coronavírus. Ele recebeu os testes para detectar se tinha contraído a doença na manhã desta terça (24), e o resultado foi negativo.

Os exames foram feitos no hospital Albert Einstein, depois que o médico David Uip revelou estar com Covid-19. Uip coordena o comitê de combate ao coronavírus no estado, e a convivência entre os dois vinha sendo próxima e intensa.

O secretário de Saúde de SP, José Henrique Germann, também fez o teste. O resultado foi negativo.