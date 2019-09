Ex-vice de Serra, Índio da Costa é preso em ação da Polícia Federal no Rio

O ex-deputado federal Índio da Costa (PSD) foi preso, na manhã desta sexta-feira (6), no Rio de Janeiro, por suspeita de participação em um esquema de fraudes nos Correios iniciado em 2016.

De acordo com a PF (Polícia Federal), pelo menos R$ 13 milhões foram movimentados pela organização criminosa. No total, 12 pessoas foram presas e 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta sexta.

Índio da Costa foi candidato à prefeitura e ao governo do Rio de Janeiro nas últimas eleições. Em 2010, ele foi vice-candidato à presidência da República, na chapa de José Serra (PSDB). A prisão dele é preventiva.

De acordo com o delegado da Delegacia de Combate à Corrupção da PF, Cristian Luz Barth, as ações da quadrilha contavam com a participação de funcionários dos Correios para distribuir cargas postais sem cobrança ou com faturamento inferior ao devido.

"Grandes clientes eram procurados para que rompessem o contrato com os Correios e passassem a contratar o serviço oferecido pelas empresas do grupo criminoso. Desta forma, as remessas tinham custo inferior ao normal e os Correios eram onerados", explicou.

Durante a investigação, a Polícia Federal constatou que houve pagamentos indevidos a empresários, funcionários públicos e a políticos configurando corrupção passiva.