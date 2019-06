Ex-chanceler de Dilma vai cuidar da embaixada do Brasil no Egito

O Senado aprovou, nesta terça-feira, a indicação de Antonio de Aguiar Patriota para embaixador do Brasil junto à República Árabe do Egito e, cumulativamente, ao Estado da Eritreia. A indicação teve 64 votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções.

Com 65 anos, Patriota é o atual embaixador do Brasil para a Itália e foi chanceler entre 1º de janeiro de 2011 e 26 de agosto de 2013, durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff.

Jordânia



O diplomata Ruy Pacheco de Azevedo Amaral teve a nomeação como embaixador do Brasil no Reino Haxemita da Jordânia aprovada com 54 votos favoráveis, 2 contrários e 1 abstenção.

Além da indicação de Patriota, o Senado também aprovou outras indicações para cargos diplomáticos.

Santa Sé e Malta

Foi aprovada em Plenário, com 47 votos favoráveis e 2 abstenções, a indicação do diplomata Henrique da Silveira Sardinha Pinto para a embaixada do Brasil junto à Santa Sé e, cumulativamente, à Ordem Soberana e Militar de Malta.

Unesco

Com 48 votos favoráveis e 2 abstenções, o Plenário aprovou a indicação do diplomata Santiago Irazabal Mourão para exercer o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Unesco.

Comunidade de Língua Portuguesa

Senado aprova com 56 votos favoráveis, 2 contrários e três abstenções, a indicação do diplomata Pedro Fernando Brêtas Bastos para Representante Permanente do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).