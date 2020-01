Estudantes relatam erro em lista de espera do Sisu

Após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) atender pedido do governo e liberar a divulgação dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão usando as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para relatar problemas na lista de espera.

Com as notas do Enem, os alunos podem se inscrever para duas opções de cursos em universidades públicas. As vagas são distribuídas conforme o desempenho dos inscritos para elas. Segundo os relatos, estudantes que fizeram apenas uma opção de curso e não conseguiram a vaga na chamada regular não estão conseguindo participar da lista de espera.

O sistema informa que os candidatos manifestaram interesse na lista de espera da segunda opção de curso. Mas, segundo o relato dos estudantes, esse interesse não foi manifestado. "Você indicou interesse em participar da lista de espera da outra opção", diz a mensagem exibida aos inscritos.

Os relatos no Twitter estão reunidos na #erronalistadeespera e #erronosisu. A União Nacional dos Estudantes também fez uma série de publicações criticando a suposta falha.

como eu escolhi outra opção se ela nem existe???????????



eu não tenho outra opção de curso justamente pra conseguir ir pra lista de espera aaa eu tô surtando odeio o sisu#erronalistadeespera pic.twitter.com/RpFRTZHICY — mily (@jamilyetc) January 29, 2020

Pra quem não esta entendendo, era pra estar tipo assim: #erronosisu pic.twitter.com/CgZr7PDeZ2 — calourinho de engenharia (@montezdouglas) January 24, 2020

O cronograma do Sisu previa a divulgação de resultados na manhã de terça-feira, 28. Por conta dos erros na divulgação de resultados de quase 6 mil participantes do Enem, a divulgação foi suspensa pela Justiça Federal de São Paulo na sexta-feira, 24.

Ainda na terça, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, concedeu decisão liminar determinando a continuidade das etapas do Sisu. Por meio do sistema de seleção, os candidatos disputam 237 mil vagas em universidades públicas.

Procurado pela reportagem, o Ministério da Educação (MEC) afirmou, em nota, que o "sistema está funcionando normalmente, neste momento".