Ensino integral será ampliado pelo MEC em 2020

Entre os planos para a educação infantil em 2020, o Ministério da Educação (MEC) lançará um programa para ampliar o ensino integral. O projeto será levado aos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano e a ideia é que o mesmo seja lançado oficialmente em 2021.

O projeto será desenvolvido em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). De acordo com a pasta, a intenção é tornar a escola mais atrativa para os estudantes.

Com a educação em tempo integral, os estudantes passam mais tempo na escola, cerca de sete horas por dia, e participam de atividades como reforço escolar, esportes, danças, aulas de artes, comunicação e uso de mídias, entre outras atividades.

Ensino Integral

* Matéria produzida com informações da Agência Brasil

Fonte: Bárbara Maria - Agência Educa Mais Brasil