Enem 2020: Inscrições para prova impressa e digital acontecem de 11 a 22 de maio

As inscrições para a prova impressa e digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 ocorrem de 11 a 22 de maio. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O órgão divulgou detalhes de como serão aplicadas as versões impressa e digital do Enem.

O edital mantém a data de aplicação da prova impressa divulgada anteriormente: 1º e 8 de novembro.

A data do Enem digital também está mantida: será em 11 e 18 de outubro.

Esta será a primeira vez que o Enem vai ser aplicado em uma versão digital. A adesão dos candidatos será opcional no ato de inscrição, até um total de 100 mil participantes – antes, a previsão era de que fossem 50 mil. A estimativa do governo é que, até 2026, o Enem seja 100% digital.

Justicativa de ausência

Para quem faltou a prova do Enem de 2019 e deseja participar dos exames deste ano, terá que justificar a ausência de 6 a 17 de abril, mesmo período de solicitação da taxa de inscrição.

Cronograma Enem digital

Justificativa de ausência no Enem 2019: 6 a 17 de abril

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 6 a 17 de abril

Divulgação dos resultados: 24 de abril

Período de recurso: 27 de abril a 1º de maio

Inscrições: 11 a 22 de maio

Pagamento da taxa de inscrição: 11 a 28 de maio

Solicitação de atendimento especializado: não há previsão no edital

Solicitação de tratamento pelo nome social: 25 a 29 de maio

Aplicação: 11 e 18 de outubro, segundo o Inep (a instituição afirma que o edital será retificado)

Cronograma Enem impresso