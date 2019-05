Enem 2019: Ceará tem mais de 300 mil inscritos, divulga MEC

O Ceará registrou 329.251 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. O total é equivalente a 5,5% do total de candidaturas contabilizadas no País (6 milhões), segundo dados parciais do Ministério da Educação (MEC) divulgados nesta sexta-feira (17), prazo final para as inscrições. Os estudantes têm até o próximo dia 23 para efetuar o pagamento da taxa de R$ 85 e confirmar a participação nas provas. Neste ano, o exame acontece em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro.

Entre os dias 20 e 24 de maio, os inscritos poderão fazer a solicitação de atendimento por nome social. O resultado prévio deve sair até o dia 3 de junho, com período para recursos até 7 de junho, mesmo dia em que o resultado final será divulgado.

Nesta edição do exame, um novo sistema de inscrição entrou em vigor, mais interativo e personalizado. No novo modelo, o aluno não precisou mais responder os questionamentos em bloco. Os dados eram informados por meio de uma assistente virtual, como se estivesse conversando com alguém em um serviço de mensagens de texto, como o WhatsApp.