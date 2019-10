Enem 2019: antes da prova escolha o ócio

Chegou o momento de relaxar, sair com os amigos, assistir séries, ir ao cinema ou fazer aquele passeio que ficou de lado por conta dos estudos. A recomendação pode parecer estranha na semana mais importante para os candidatos do Enem 2019. No entanto, é preciso, sim, reduzir a pressão para o cérebro e fazer escolhas que promovam maior descanso.

Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos participantes ficam ansiosos. Afinal, seus conhecimentos vão ser testados em pouco mais de 10 horas. Atualmente, o Enem faz parte do calendário de estudos de quem deseja cursar uma faculdade porque, ao conseguir uma boa pontuação na prova, é possível realizar o sonho de ingressar em um curso de graduação. Por isso, a concorrência é grande.

O Enem 2019 vai ser realizado em dois domingos seguidos, nos dias 3 e 10 de novembro. Este é um dos principais meios de ingresso para o ensino superior do Brasil com acesso às instituições de educação pública e privada. Na edição deste ano, 5,1 milhões de candidatos efetivaram inscrição.

Com a aproximação das provas, é comum sentir nervosismo e, até mesmo, ansiedade, já que o resultado do rendimento na avaliação pode decidir o futuro do estudante. No entanto, sintomas aparentemente simples como agitação e dor de barriga indicam que o corpo precisa descansar.

Um ritmo frenético de estudos às vésperas de provas pode atrapalhar mais do que ajudar, pois o cérebro não irá armazenar as informações adquiridas poucas horas antes da avaliação e pode, inclusive, ficar sobrecarregado. Por isso, a psicóloga e docente do curso de Psicologia da Universidade Cruzeiro do Sul, Ksdy Sousa, defende que, antes da prova, o ócio é mais importante do que a revisão e aconselha: “Geralmente, recomenda-se que dois dias antes da prova nada seja feito referente a isso, pois pode gerar mais ansiedade e o cérebro não irá registrar muita coisa. Talvez durante a semana possa ser feito, mas dois ou três dias antes da prova, não”.

A profissional alerta também que ter um bom sono é fundamental, pois ajuda o organismo a repor as energias e ter uma boa memória. “Uma boa noite de sono ajuda na tomada de decisão e concentração. Se você dormir bem você irá ter melhores decisões e mais clareza nas escolhas das respostas, melhorando o raciocínio e a atenção”, ressalta a psicóloga.

O candidato também deve cuidar da alimentação, optando por refeições que deem energia, como chocolates e castanhas. Deve-se evitar comidas muito calóricas ou gordurosas e ingerir álcool, jamais! “O candidato deve evitar álcool porque vai consumir muita energia e o corpo precisa guardá-la para a prova”, alerta Ksdy.

Expectativa pós-Enem: como lidar?

Após fazer a prova do Enem, a ansiedade é pelo resultado individual, que deverá ser divulgado em Janeiro de 2020, conforme cronograma do Ministério da Educação (MEC). Nesse meio tempo entre a realização e o resultado, o melhor a fazer é relaxar e esquecer a avaliação. Inclusive, especialistas recomendam que a família oriente o estudante a descansar.

Para a psicóloga Ksdy Souza, a família pode ajudar apoiando o estudante, não cobrando resultados e respeitando o tempo dele de descanso e sono. “O apoio familiar no processo do Enem é fundamental”, conclui.

Ao ter acesso ao seu desempenho, o candidato pode usar a nota do Enem para ingressar em universidades públicas através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), conseguir uma bolsa para universidade particular pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) ou concorrer a uma vaga em uma universidade portuguesa. Há também a opção de estudar no Brasil em uma das milhares de instituições parceiras do Educa Mais Brasil. O maior programa de inclusão educacional do Brasil disponibiliza bolsa de estudo com até 70% de desconto.