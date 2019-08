Em Brasília, Cândido Albuquerque toma posse como novo reitor da UFC

Foi realizada na noite desta quinta-feira (22), às 18h, na sede Ministério da Educação, em Brasília, a posse do Prof. José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque como novo reitor da Universidade Federal Ceará (UFC), para o mandato 2019-2023. Depois da cerimônia de posse no MEC, será agendado o processo de transmissão do cargo, em Fortaleza.



A nomeação de Albuquerque para o cargo foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União da última segunda-feira (19), assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Candido Albuquerque foi o último colocado na lista tríplice, enviada ao MEC, submetida à consulta junto a comunidade acadêmica.

Em um discurso curto durante a cerimônia reservada para convidados, o novo reitor ressaltou que deve conduzir sua gestão voltada para um melhor alinhamento com o MEC e se mostrou interessado em aderir ao programa Future-se.



Cândido compôs a lista dos candidatos ao lado dos professores Custódio de Almeida, atual vice-reitor da UFC, e o prof. Antônio Gomes de Souza Filho do departamento de física. Com 610 votos, o advogado e professor foi o candidato menos votado da lista tríplice formada após consulta à comunidade acadêmica, enviada há mais de dois meses ao presidente. O mais votado, Custódio, teve 7.772 votos, enquanto o segundo colocado, Antônio Gomes, recebeu 3.499 votos.



A gestão de Cândido Albuquerque sucede à do Prof. Henry de Holanda Campos, que assumiu o cargo em 2015.

Protestos



Na noite de terça-feira (20), alunos, professores e servidores da universidade fecharam o cruzamento entre as avenidas 13 de Maio e da Universidade em protesto contra a escolha do advogado como novo reitor da instituição.



Cândido vem sofrendo críticas da comunidade acadêmica por manter alguma aproximação ideológica com Bolsonaro, mas minimizou a rejeição a sua gestão."É um número muito pequeno de pessoas contra. A Universidade é plural. É claro que há uma insatisfação, não existe unanimidade", afirmou o novo reitor em entrevista ao Diário do Nordeste.

Perfil



Advogado e, até então, diretor da Faculdade de Direito, Albuquerque é mestre em Ordem Jurídica Constitucional pela UFC (2009) e doutor em Educação Brasileira, também pela UFC (2016).



É docente da UFC desde 1991, lecionando a disciplina Direito Penal na graduação e na pós-graduação. Foi chefe do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de 1998 a 2002 e 2008 a 2011 e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UFC em 2010 e 2011.



Foi, ainda, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Ceará, no triênio 1995-1997, conselheiro Federal da OAB, eleito para o triênio 2013-2015, além de sócio-fundador do escritório Cândido Albuquerque Advogados Associados, sediado em Fortaleza desde 1981, dentre outros cargos.