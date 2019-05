Eduardo Bolsonaro se casa com Heloísa Wolf em cerimônia luxuosa no Rio

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se casou com a psicóloga Heloísa Wolf na tarde deste sábado (25) em uma casa de festas em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com vista para o Pão de Açúcar e para o Corcovado. A viralata do casal, Beretta, entrou com três daminhas.

"25/maio, casamento do 03. Que Deus proteja essa família que se forma nessa data. Aos 35 anos Eduardo entra no time dos homens sérios (kkkkk)", escreveu o presidente Jair Bolsonaro ao publicar uma foto com o filho nas redes sociais.

A primeira festa do clã Bolsonaro pós faixa presidencial foi para cerca de 150 convidados e aconteceu sob forte esquema de segurança, com homens da Polícia Militar e do Exército. Além do presidente, os irmãos do "03" também estavam presentes: o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Eduardo Bolsonaro entrou com sua mãe, Rogéria Bolsonaro, com um traje do estilista Eduardo Guinle, composto por um terno com colete azul celeste de jacar prata claro. Já Heloísa Wolf usou um vestido do ateliê de Marie Lafayette, em Botafogo, o mesmo local do vestido de casamento de Michelle Bolsonaro, mulher do presidente, e de celebridades como Bruna Marquezine, Emanuelle Araújo e Nathalia Dill.

Eduardo Bolsonaro e Heloisa Wolf se conheceram no final de 2016, em Santa Catarina. Quase dois anos depois, eles ficaram noivos em Foz do Iguaçu, no Paraná. Bolsonaro se ajoelhou diante de 600 pessoas em plena Cúpula Conservadora das Américas para pedir Heloísa em casamento. Tudo ao vivo.

Cerimônia

A cerimônia começou por volta das 17h, e foi realizada pelo pastor Pedro Luís Barreto Litwinczuk, da Igreja Batista do Rio, que participou do reality show No Limite, que teve sua última exibição na Globo em 2009. Com um estilo mais despojado e jovial do que seus pares pregadores, o pastor conquistou fiéis sobretudo da Barra da Tijuca, na zona oeste, onde morava Jair Bolsonaro. O próprio pastor se define como o que faz um "culto de estilo contemporâneo".

A noiva escolheu oito madrinhas, incluindo a sogra Michelle Bolsonaro. À cerimonialista carioca Márcia Santiago, Heloísa pediu uma decoração com tons pastéis e hortênsias, sua flor predileta, símbolo de devoção, coragem e dignidade. De acordo com Santiago, que confirmou as informações à Folha, ainda haverá DJ's convidados que vão tocar "um repertório bem eclético".

Heloísa Wolf passou os últimos meses vivendo o típico sonho de noiva: foi ao salão colocar apliques no cabelo, posou para um ensaio fotográfico com Eduardo Bolsonaro na praia da Barra, se dedicou a sessão de bronzeamento artificial e optou por fazer um tratamento capilar a base de algas para hidratar os cabelos.