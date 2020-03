Eduardo Bolsonaro diz que resultado de teste para coronavírus do presidente não foi 'concluído'

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) publicou em sua conta no Twitter nesta sexta-feira (13), que os teste do presidente Jair Bolsonaro para averiguar se há contaminação por coronavírus ainda não teve "resultado concluído".

"Sempre há aqueles que soltam mentiras na mídia e caso a história se confirme eles dizem "eu falei", caso contrário, será só mais uma fake news para conta", comentou.

Em matéria publicada pelo portal norteamericano Fox News nesta sexta (13), Eduardo confirmou que o pai havia testado positivo para o vírus no primeiro teste e que aguardava o resultado da contraprova.

O Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira (12) a antecipação de novembro para abril do pagamento de R$ 23 bilhões referentes à parcela de 50% do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguro Social).

Mesmo sem casos confirmados no Ceará, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) anunciou também na quinta-feira (12), a execução de medidas na estrutura da rede pública para ações preventivas e de assistência em caso de confirmação da doença no Estado.