Edital do Enem 2019 é publicado pelo Inep; confira novidades

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou nesta segunda-feira, 25 de março, o Edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. No documento constam o cronograma e as regras da edição sobre a prova que é realizada por milhares de brasileiros com objetivo de ingressar no ensino superior. Este ano o exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições terão início dia 6 de maio e seguem abertas até 17 do mesmo mês. A taxa de inscrição será de R$ 85.

Melhorias no Enem 2019

Também foram divulgadas informações sobre melhorias na segurança e sistema de inscrição. De acordo com o Inep, o sistema de inscrição será mais interativo. Será solicitada, de forma opcional, a inclusão de foto dos participantes. Outra mudança é na segurança: será eliminado o participante que deixar seu aparelho eletrônico emitir qualquer tipo de som durante a prova e todos os lanches passarão por revista. Os candidatos também terão a disposição um aplicativo de orientação profissional. A ferramenta está em processo de criação e será detalhada em breve.

O espaço para rascunho da redação, com linhas e para os cálculos está garantido, só não será uma folha avulsa. A área para rascunho virá ao final no caderno de questões e pode ser destacada.

Solicitação de isenção e justificativa de ausência

Já na próxima semana começam as movimentações dos interessados em participar da prova. Os três perfis de participantes que têm direito à isenção da taxa devem fazer a solicitação entre 1º e 10 de abril, por meio do site do Enem. O participante que já teve isenção no ano passado, mas faltou aos dois dias de prova, e quer isenção também em 2019, precisa cumprir uma etapa a mais: fazer a justificativa de ausência, também entre 1º e 10 de abril.

O resultado da solicitação de isenção e da justificativa de ausência será divulgado 17 de abril. Se forem negados, o participante tem direito a recorrer da decisão entre 22 e 26 de abril. Mesmo quem tiver aprovação de isenção da taxa de inscrição do Enem 2019 ainda terá que acessar o sistema no período de 6 a 17 de maio para fazer a inscrição. A taxa de inscrição pode ser paga até 23 de maio.