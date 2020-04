Ebserh lança edital para contratação de até 6 mil profissionais de saúde

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou edital, nesta quarta-feira (1°), para a contratação de quase 6 mil profissionais de saúde para atuação no enfrentamento à pendemia de Covid-19. Também há vagas para engenheiros e arquitetos.

As inscrições estão abertas até as 22h da próxima segunda-feira (6) no site do concurso. A seleção será realizada pela análise do currículo, experiência profissional e avaliação de títulos. Mais detalhes sobre a avaliação, remuneração e carga-horária estão disponíveis no edital.

Os profissionais selecionados devem atuar em um dos 40 hospitais universitário do país administrados pela Ebserh, empresa vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O candidato deve escolher a unidade de saúde de preferência no momento da inscrição. A contração tem caráter urgente e temporário e valerá enquanto se mantiver o estado de calamidade pública no país.

Pessoas do grupo de risco do novo coronavírus não podem se candidatar, como idosos, gestantes, diábeticos, e com outras doenças crônicas. Quem é responsável pelo cuidado ou mora com pessoas infectadas pela Covid-19 também está vedado de participar.

Serão selecionados 3 mil técnicos em enfermagem, 1,4 mil enfermeiros, 900 médicos e 500 fisioterapeutas. Além disso, há 100 vagas para engenheiros e arquitetos, que devem realizar as mudanças estruturais para acomodar pacientes do novo coronavírus. Há reserva de vagas para candidatos negros, pardos e com deficiência.

Nos critérios de avaliação, profissionais com mais tempo de atuação têm preferência. A carga-horária semanal para médicos é de 24h, para enfermeiros 36h e engenheiro e arquiteto, 40h. As remunerações vão de R$ 3.255 a R$ 10.350.

Serviço:

Inscrições: até segunda-feira (6 de abril)

Edital - https://www.institutoaocp.org.br/concursos/arquivos/ed_ebserh_covid.pdf?