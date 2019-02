Dois trens colidiram no Rio de Janeiro e pelo menos nove pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (27), na Estação de São Cristovão, na Zona Norte, no Rio de Janeiro. O maquinista de um dos veículos ficou preso às ferragens.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar o maquinisita, que ainda não teve a identidade revelada. Ele foi resgatado pelos bombeiros depois de mais de sete horas. Além dele, outras oito pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Souza Aguiar.

A colisão aconteceu entre um trem do ramal de Deodoro, que estava à caminho da estação Central do Brasil, e outro veículo às 6h55.

A área precisou ficar isolada para que os bombeiros trabalhem na retirada do maquinista.

Foto: Tânia Rego / Agência Brasil

De acordo com a concessionária Supervia, o acidente aconteceu às 6h55, na estação São Cristóvão, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Um trem com passageiros chocou-se contra a traseira de um trem que estava sem passageiros na estação.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Rio de Janeiro (Agetransp), informou que uma equipe vai apurar as causas do acidente e fará uma sindicância.