Dois homens morrem ao tentar tirar "selfie" em cachoeira de Minas

Duas pessoas morreram no domingo passado (14), após tentativa de tirar uma "selfie" em uma cachoeira na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, a 120 quilômetros de Belo Horizonte (MG). Os mortos são o operador de empilhadeira Ismael Elias Maia, de 26 anos, e o técnico administrativo Victor Kennedy Almeida Afonso Pena, de 29.

Segundo relato de testemunhas aos bombeiros, os dois estavam na parte alta da Cachoeira da Farofa e se aproximaram da beirada do penhasco para tirar a "selfie". Um escorregou e caiu no poço da queda d'água. O colega pulou atrás, para tentar salvá-lo - os dois se afogaram.

Vítimas sofreram acidente durante tentativa de tirar selfie Foto: Reprodução

O resgate dos corpos teve início e foi concluído nesta segunda-feira, 15. Com muitas cachoeiras, a Serra do Cipó registra grande movimento de banhistas sobretudo nos fins de semana e períodos de férias.

Outro caso

Em 23 de setembro do ano passado, Minas Gerais registrou outra morte por tentativa de "selfie" em queda d'água. A adolescente Taynara Claudino Ferreira estava com parentes na Cachoeira do Fabinho, em Santa Margarida, na Zona da Mata. Ao deixar o local, a moça disse que faria mais uma foto. Ela se posicionou sobre uma pedra, escorregou, bateu a cabeça, caiu no poço e ficou submersa. Os parentes chamaram resgate, mas a moça foi retirada já morta do local.