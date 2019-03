Dois adolescentes matam 6 pessoas e depois se suicidam em escola de São Paulo

Dois adolescentes invadiram uma escola encapuzados e mataram pelo menos 6 pessoas na cidade de Suzano, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (13). Em seguida, de acordo com a polícia, eles cometeram suicídio.

Das seis pessoas mortas pela dupla, cinco eram estudantes e outra trabalhava na Escola Estadual Raul Brasil.

Seis unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, três do Samu, dois do suporte avançado e dois helicópteros águia foram acionados.

O governador de São Paulo, João Doria, foi à escola de helicóptero com os secretários de educação e segurança do estado.

Acabo de receber a triste notícia de que crianças foram cruelmente assassinadas na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. Até o momento temos informações preliminares. Cancelei toda agenda e estamos a caminho de Suzano p/ acompanhar o resgate e atendimento aos feridos. — João Doria (@jdoriajr) 13 de março de 2019