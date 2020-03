Distrito Federal suspende aulas por 5 dias; USP tem 1º caso de coronavírus

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu nesta quarta-feira (11) suspender as aulas em escolas públicas e privadas do DF e eventos públicos pelos próximos cinco dias, por causa dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus. As atividades devem ser suspensas a partir da zero hora de hoje. Além de aulas e eventos públicos, ficam suspensas todas as atividades que necessitam de alvará do governo, como shows, missas e eventos.

"Uma decisão de precaução. As pessoas estão voltando de férias, há falta de kits para atendimento médico. Então, é prudente ter menos pessoas circulando. Precisamos organizar o sistema de saúde", disse Ibaneis ao Estado. "Serão cinco dias de paralisações, podendo ser prorrogáveis por mais cinco."

Brasília tem dois casos confirmados de coronavírus até o momento, além de outras 72 pessoas que estão em observação. A paralisação das escolas vai deixar cerca de 500 alunos em casa. Além disso, uma série de eventos públicos que estavam marcados terá de ser reagendada. A primeira paciente diagnosticada com coronavírus está internada em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), região central de Brasília. O marido da paciente também teve contaminação confirmada, mas só concordou em fazer os exames depois de ser acionado judicialmente.

"Nossa preocupação é que esse homem teve contato com muita gente enquanto se negava a fazer seus exames", disse Ibaneis. O homem, que está em boas condições de saúde, está isolado em sua casa.

MEC. Ontem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse cogitar a antecipação de férias escolares diante da possibilidade de aumento de casos de coronavírus no País. Faculdades e institutos também foram aconselhados a organizar trabalho remoto de funcionários. "(Vamos) deixar com gestores a flexibilidade de adaptar e mandar sugestões (ao ministério), como mudar férias. Pensem em um cenário de contingência." Ele destaca que as instituições também devem minimizar aglomerações e a realização de seminários.

Caso na USP

Ontem, a Universidade de São Paulo (USP) confirmou o 1º caso de coronavírus em um aluno da graduação de Geografia. Cerca de 105 mil pessoas frequentam diariamente a USP. Só as aulas do Departamento de Geografia foram suspensas ontem. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP informou que manterá as aulas. Hoje, as três universidades paulistas - USP, Unesp e Unicamp - devem ser convidadas para integrar o Centro de Contingência para o Coronavírus do Estado, coordenado pelo infectologista David Uip. A PUC-SP também confirmou dois casos entre seus alunos.

PUC-SP

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) informou nesta quarta-feira, 11, que dois estudantes testaram positivo para o novo coronavírus. A instituição disse que eles não frequentam a universidade desde o dia 4 de março e vêm sendo acompanhados e monitorados pela Vigilância Sanitária em Saúde de São Paulo. O País tem 69 casos confirmados.

Em nota, a reitoria disse manter contato sistemático com a Vigilância Sanitária, "que hoje manteve a recomendação de normalidade das atividades na universidade". "Além disso, reiterou a necessidade de se observar cuidadosamente as medidas de prevenção do contágio indicadas pelas autoridades de saúde brasileiras, conforme já divulgado pela PUC-SP no dia 2 de março", declarou a PUC.

Ao contrário de outras instituições que tiveram casos confirmados, a PUC reforçou que continua funcionando normalmente. "Qualquer mudança nessa condição, assim como novas informações, serão, imediatamente, divulgadas a toda a comunidade universitária. Evite boatos." A Reitoria pediu ainda que novos casos de coronavírus sejam informados imediatamente por meio do telefone 11 3670-8196.