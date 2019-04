Diploma de faculdade falso? Saiba como evitar este problema

Estudar, passar no vestibular, se dedicar durante a faculdade e concluir a graduação. As etapas devem ser percorridas por estudantes que têm o sonho de se formar e adquirir o sonhado diploma. No entanto, nem sempre o caminho é simples considerando o crescimento de casos de diplomas falsos emitidos por Instituições de Ensino Superior (IES) de credibilidade duvidosa. Para quem cumpriu todas as etapas, o choque certamente é grande e, a polêmica, maior ainda.

No Espírito Santo, o educador Wemerson Nogueira foi apontado pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu) como uma das pessoas que apresentou diplomas falsos para conseguir um cargo na rede pública estadual de ensino. A suspeita começou em 2017, quando foram levantadas suspeitas sobre a apresentação de diplomas falsos em um processo seletivo. No mesmo ano, Nogueira foi nomeado embaixador da educação no Brasil e, no ano anterior foi eleito educador do ano. E, em resposta às alegações da Secretaria capixaba, afirmou ter sido vítima da instituição de ensino.

No Brasil, um diploma de ensino superior somente tem validade se for emitido por uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O órgão disponibiliza gratuitamente um recurso para averiguar o registro e o reconhecimento das IES no sistema e-MEC – um sistema eletrônico do próprio órgão que permite o acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no Brasil.

Para acessar, basta digitar no navegador o endereço http://emec.mec.gov.br/ e selecionar a aba “consulta avançada”. Em seguida, é preciso selecionar a opção “Instituição de Ensino Superior”, preencher os dados solicitados e concluir a pesquisa. Caso seja reconhecida pelo MEC, a busca exibirá como resultado dados da natureza jurídica da IES, o endereço, cursos ofertados, os atos regulatórios além de informações sobre especializações, entre outros.

No caso das instituições de ensino a distância, é preciso estar ainda mais atento e existem orientações podem ajudar o estudante a identificar a credibilidade da IES: é importante avaliar o tempo de duração do curso para saber se está adequado aos padrões do MEC, o valor das mensalidades e a existência ou não de reclamações. As redes sociais também podem ser usadas em favor do estudante para contatar estudantes antigos e tirar dúvidas sobre os cursos ofertados.