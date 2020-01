Deputado denuncia Marcelo D2 após cantor pedir, na web, 'suástica na testa' da 'direita liberal'

O deputado estadual Márcio Gualberto (PSL-RJ) denunciou, neste domingo (21), o cantor Marcelo D2 por incitação ao crime. O parlamentar registrou a ocorrência na 34ª Distrito Policial, no bairro Bangu, no Rio de Janeiro.

A ocorrência foi registrada depois do artista postar no seu perfil no Twitter defendendo que fosse feita uma tatuagem de suástica (principal símbolo pelo qual o nazismo ficou conhecido) na testa de pessoas que se identificam como sendo de "direita liberal".

Reprodução/Twitter

No Twitter, a publicação teve mais de 1.200 compartilhamentos e mais de 11 mil curtidas, e gerou polêmica entre internautas. A publicação foi feita na última sexta-feira, às 19h54. "Direita liberal é o c******, chega… Tinha que fazer uma suástica na testa de cada um desses...". Logo depois, D2 comentou a própria publicação destacando que a marca deveria ser feita com uma faca. A postagem foi apagada posteriormente.

Márcio Guaberto lamentou a atitude do cantor. "É uma atitude irresponsável e gravíssima do cantor Marcelo D2. Qual será o próximo passo dele: mandar que seus seguidores, utilizando uma faca, desenhem uma foice e martelo na testa de quem não é de esquerda como ele?" questiona o deputado.

Procurado, o rapper Marcelo D2, ainda não se pronunciou. Ele deverá ser chamado para prestar esclarecimentos à polícia. O artigo 286 do Código Penal, diz que incitar, publicamente, a prática de crime pode ter como pena detenção, de três a seis meses, ou multa.