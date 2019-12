Cristo Redentor terá show inédito de luzes na virada do ano

O Santuário Cristo Redentor vai receber um grande espetáculo inédito, na virada do ano, que une fé, inclusão social, arte e tecnologia, organizado pelo Projeta Rio, em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Serão realizadas projeções digitais mapeadas em toda a superfície do monumento.

A programação começa às 21h, no monumento ao Cristo Redentor, com a Vigília pela Paz e Ecologia, em clima de oração e louvor. Uma hora depois, será realizada a Santa Missa, presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani Tempesta.

A celebração termina com um brinde com água da Floresta da Tijuca e uma mensagem da Arquidiocese em atenção ao Ano Missionário. Em seguida, às 23h45, será realizado o videomapping, com as projeções digitais mapeadas na imagem do Cristo Redentor.

O evento promete ser ainda mais impactante e envolvente, pois a matéria prima do projeto é a própria luz e energia. As projeções mapeadas, deste ano, vão fazer o monumento ao Cristo Redentor ganhar mais vida através da luz, levando energia positiva para esta data tão emblemática, através de uma combinação de luzes e projeção, num grande espetáculo artístico.

De acordo com o reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, “a tradicional Vigília pela Paz e Ecologia no alto do Corcovado, na virada do ano, tem o objetivo de ser um momento de encontro entre as pessoas e uma oportunidade para rezarmos pela cidade do Rio de Janeiro e por todos os visitantes que vêm aqui nessa época do réveillon”, lembrou.