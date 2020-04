Criminosos usam bilhete para evitar contato durante assalto a supermercado em São Paulo

Três homens foram presos por participação em um assalto a um supermercado no município de Urupês, em São Paulo, no último sábado (11). O crime foi anunciado através de uma mensagem escrita a mão em um bilhete, para garantir o distanciamento das vítimas. As informações são da Polícia Militar do estado.

No papel, o aviso com erros de ortografia surpreende. "Isso é um assalto. Não reaja. Não estou sozinho. Tem gente te olhando", escreveu o criminoso.

Segundo a Polícia Militar de SP, equipes policiais realizaram buscas na região. Ao abordar um suspeito, o homem confessou participação no roubo e afirmou ter sido a mando do próprio tio. Ele, um segundo comparsa e o tio foram detidos.

O trio foi encaminhado para a Delegacia do município de Novo Horizonte e foram presos por roubo e associação criminosa.