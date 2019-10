Criminosos invadem emissora de TV, rendem funcionários e roubam caixas eletrônicos em SP

Um grupo de criminosos fortemente armados invadiu a sede da TV Cultura na manhã deste domingo (6), fez funcionários reféns e levou o dinheiro de caixas eletrônicos existentes no interior da emissora no bairro Água Branca, zona oeste de São Paulo. Ninguém se feriu.

Segundo informações da emissora e da Polícia Militar, um grupo entre sete a 12 bandidos, chegou à sede da emissora por volta das 7h. Eles usavam dois veículos, um deles um furgão clonado dos Correios. O outro era um Fiat Palio que fazia a escoltava do primeiro.

Ainda segundo a versão oficial, os criminosos estavam vestidos com camisetas da TV Cultura, e de uma empresa prestadora de serviço, e, desta forma, conseguiram reder os seguranças do local, e outros funcionários que estavam na empresa nesta manhã.

Com o pessoal rendido, os ladrões passaram a arrombar, com uso de maçarico, dois caixas eletrônicos do posto do Banco do Brasil instalado na emissora e, na fuga, levaram um terceiro equipamento do banco. O valor roubado pelos criminosos não foi informado. Policiais militares foram acionados e, por rastreamento do celular de uma vítimas, viram que o bando seguiu pela avenida Inajar de Souza, na zona norte da capital. A polícia investiga o crime e, até o momento, nenhum suspeito ainda foi preso.