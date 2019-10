CREDUC ganha prêmio plataforma de crédito educacional mais lembrada

A cerimônia de premiação do Top Educação 2019 ocorreu nesta segunda-feira (14), no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, onde foram recebidos os vencedores do concurso nas duas categorias de votação: Educação Básica e Superior. Através de uma pesquisa quantitativa de participação espontânea, aberta ao público, o CREDUC – plataforma de parcelamento próprio das instituições de ensino - ganhou na categoria Crédito Educacional.

Dentre as diversas empresas que concorreram, integrar a lista de vencedores significa ser bem reconhecida pelo público, uma vez que o prêmio tem, como objetivo, apontar as marcas mais lembradas entre as empresas que atuam na área de educação, conforme ratifica o presidente da Editora Segmento e um dos realizadores do concurso, Edmilson Cardial: “esse prêmio tem o objetivo de ajudar as empresas a avaliar a percepção que a sua marca tem perante o público-alvo, que são gestores de educação”, explica.

Diretora do CREDUC, Lígia Pimenta recebe prêmio TOP Educação 2019.

De acordo com Cardial, ganhar o Top Educação é importante porque significa que o marketing da empresa está sendo eficaz em passar, para o público, o seu serviço. A plataforma CREDUC de crédito educativo foi uma das agraciadas com a premiação. “Consideramos um grande reconhecimento. Fortalece nossos ideais e indica que estamos trilhando o caminho certo, muito embora acreditamos que este reconhecimento seja fruto dos 16 anos de atuação para atender o setor educacional, sempre apresentando a melhor solução para cada momento do setor. A filosofia do CREDUC é esta: suprir a falta do FIES na melhor condição para o aluno e para as instituições de ensino superior”, celebra Ligia Pimenta, diretora do CREDUC.

CREDUC

O CREDUC é uma plataforma de gestão para o programa de parcelamento próprio das instituições de ensino. É lembrado como flexível, seguro e atrativo. Por meio do CREDUC, a instituição de ensino facilita o pagamento das mensalidades do seu aluno, possibilitando que ele parcele parte do valor no período em que está estudando e, a outra, após a conclusão do curso.

Com o CREDUC a instituição de ensino tem condições de disponibilizar o parcelamento estudantil para os candidatos que querem estudar e não possuem condições de pagar a mensalidade integral. Assim, as mensalidades cabem no bolso do aluno, sendo benéfico para ele porque faz o curso que deseja na instituição que quer e, também, para a instituição porque ganha mais um aluno.

A utilização do CREDUC é gratuita e a própria instituição faz a gestão do seu parcelamento, com total controle dos valores a receber, podendo, ainda, antecipar os recebíveis diretamente em um fundo de investimento exclusivo para parceiros do CREDUC.



Prêmio Top Educação

O Prêmio Top Educação é concedido às empresas detentoras das marcas mais lembradas no setor de produtos e serviços do mercado educacional brasileiro. É realizado pela Editora Segmento e pelas revistas Educação e Ensino Superior. Em 2019, o concurso chegou à 14ª edição, mantendo o objetivo de divulgar as marcas mais lembradas pelo mercado de educação.

As empresas inscritas podem concorrer em até duas das 31 categorias de Educação Básica e 11 categorias de Ensino Superior. No entanto, o público é quem dá o veredito votando pelo site. Neste ano, as votações ficaram abertas no período de 5 de Junho até o dia 16 de Agosto.