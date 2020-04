Covid-19: Brasil registra 346 novas mortes nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 346 novas mortes nas últimas 24 horas, segundo último balanço do Ministério da Saúde. No total, o país registra 4.016 óbitos causados pelo novo coronavírus.

O recorde foi batido nesta quinta, 23, com 407 novas mortes.

O número de casos confirmados está próximo da marca de 60 mil. Segundo os dados da pasta, já são 58.509 pessoas infectadas. Um crescimento, em relação ao dia anterior, de 6 mil novos registros da Covid-19.

O Sudeste continua sendo a região mais atingida pela pandemia no Brasil. Do total de casos, 51,1% foram registrados nos quatro estados da região. Apenas em São Paulo, são mais de 20 mil casos e 1,6 mil mortes. O Nordeste vem logo atrás, com 27,8%. Norte (11,8%), Sul (5,9%) e Centro-Oeste (3,4%) continuam com percentuais menores de infecção