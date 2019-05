Corpo do cantor Gabriel Diniz é velado em João Pessoa

O corpo do cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit "Jenifer", chegou ao ginásio de esportes Ronaldão, em João Pessoa, por volta de 5h desta terça-feira (28) para ser velado. O velório, inicialmente fechado para familiares e amigos, mas agora aberto ao público, acontece neste momento e recebe colegas de música do cantor, como Matheus, da dupla Matheus e Kauan.

Fãs do cantor permaneceram durante toda a madrugada desta terça-feira nas proximidades do local onde acontece o velório. O início da cerimônia, que começou às 5h e durou até às 8h, foi restrito a pedido da família. Em seguida, o evento foi aberto para fãs.



Acidente aéreo em Sergipe

Gabriel morreu nesta segunda-feira (27), aos 28 anos, em um acidente aéreo na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria do músico. O cantor Gabriel Diniz estava dentro de um monomotor que saiu de Salvador (BA) com destino a Maceió. Documentos dele, como o passaporte, foram encontrados na região do acidente.





A aeronave não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Segundo informações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o monomotor é do Aeroclube de Alagoas e tinha a autorização apenas para fazer voos de instrução. À tarde, ocorre o sepultamento do corpo.