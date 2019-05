Corpo de Bombeiros encerra buscas por ultraleve no Rio Grande do Norte

O Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte concluiu as buscas pelo ultraleve que teria sumido em Nísia Floresta, na Região Metropolitana de Natal, na manhã desta sexta-feira (3). Os bombeiros acreditam que o fato tenha sido um alarme falso da população, informou o G1.

>Ultraleve desaparece no Rio Grande do Norte; moradores falam em queda



Desde o final desta manhã, as buscas se concentraram no local apontado pelos moradores, mas nada foi achado. Na pista de decolagem de onde supostamente o ultraleve teria saído, constatou-se que as três aeronaves que decolaram nesta sexta-feira já voltaram.

Por isso, o Corpo de Bombeiros aposta na hipótese de alarme falso da população. As buscas aconteceram em uma região de mata no distrito de Tororomba, em Nísia Floresta. As buscas só devem ser retomadas se aparecer alguma queixa de desaparecimento.