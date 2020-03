Coronavírus: mortes confirmadas no Brasil

Até a tarde desta quinta-feira (19), o Brasil confirmou sete mortes em decorrência do novo coronavírus.

O primeiro óbito foi registrado em São Paulo em 17 de março. Trata-se de um homem de 62 anos. São Paulo confirmou outras quatro vítimas fatais.

O Rio de Janeiro teve duas mortes em razão da Covid-19.

Confira a lista de vítimas até o momento:

São Paulo

1. Homem de 65 anos, de São Paulo, com problemas de saúde anteriores

2. Homem de 81 anos, de Jundiaí, sem comorbidades

3. Homem de 85 anos, de São Paulo

4. Homem de 62 anos, de São Paulo, com doenças crônicas, sem histórico de viagem

5. Homem de 77 anos, de São Paulo, com comorbidade

Rio de Janeiro

6. Mulher de 63 anos, de Miguel Pereira, com diabetes e hipertensão

7. Homem de 69 anos, de Niterói, com diabetes e hipertensão