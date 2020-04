Coronavírus: idoso de 99 anos, ex-combatente da 2ª Guerra, é curado em Brasília

Ermando Armelindo Piveta, de 99 anos, estava internado na "Ala Covid", do Hospital das Forças Armadas (HFA) de Brasília desde o último dia 6 de abril. O idoso recebeu alta nesta terça-feira (14) e saiu sob aplausos da equipe médica do hospital.

O morador do Distrito Federal é a pessoa mais longeva a se curar do novo coronavírus no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Já são mais de 300 mil pessoas recuperadas da C

Ermando foi tenente da Força Expedicionária Brasileira e atuou na 2ª Guerra Mundial, segundo informações do G1 DF. Além disso, em 2019, chegou a ser homenageado com a Medalha da Vitória, concedida pelo Ministério da Defesa.

Resta um último exame para a confirmação da cura, mas a equipe médica do Hospital já confirmam a sua recuperação.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.