Coronavírus: contaminados no mundo já passam de 3 milhões

A mais recente compilação de casos de covid-19 feita pela universidade americana Johns Hopkins mostra que nesta segunda-feira (27), o mundo passou da marca de três milhões de pessoas infectadas desde o início da pandemia. O primeiro caso de coronavírus foi identificado em 31 de dezembro de 2019 na província chinesa de Hubei.



Às 16h de hoje, o painel da Johns Hopkins informava 3.017.806 casos de contágio. A marca de dois milhões foi alcançada no dia 14 de abril, e a de um milhão no dia 2 deste mês.



De acordo com a universidade americana, os Estados Unidos concentram a maior parte dos casos: são 979.077. Na sequência aparecem Espanha, com 229.422 casos; Itália, com 199.414 casos; França, com 162.220 casos; Reino Unido, com 158.347 casos; e Alemanha, com 158.213 casos. O Brasil é o 11º na lista, com 63.328 contaminações confirmadas.