Coronavírus: Brasil ultrapassa os 105 mil casos; número de mortos totaliza 7.288

Em boletim divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (04), os principais dados constam que o número de óbitos pelo novo coronavírus chegou a 7.288, com novas 263 mortes nas últimas 24 horas.

O total de casos positivos para a doença chegou a 105.222 no País. No domingo (03), eram 101.147 casos.

A taxa de letalidade chegou a 6,9% no País.

O estado de São Paulo é o mais afetado, com 2.654 óbitos. Em seguida, o Rio de Janeiro, contabilizando 1.065 mortes. Ceará e Pernambuco contabilizam o mesmo número de mortos, segundo o Ministério, são 691. Em atualização do Governo do Ceará desta segunda-feira, o número no estado é 693. O Amazonas é o estado do norte com mais incidência e mortos, já são 585.