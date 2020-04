Coronavírus: Brasil tem 206 novos óbitos em 24 horas

O Brasil registrou 206 óbitos pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas atingiu 2.347 mortes no País. Segundo balanço do Ministério da Saúde divulgado na tarde deste sábado (18), já foram notificados 36.599 infectados pela Covid-19.

Apenas nas últimas 24 horas, foram quase 3 mil novos casos da infecção no País.

> Com 56% dos infectados, Sudeste endurece medidas de prevenção

As duas regiões mais atingidas continuam sendo Sudeste, com 55,9% dos casos, e o Nordeste, com 23,2%. São Paulo continua sendo o estado com maior número de casos, com 13.894 registros da infecção e 991 óbitos. Na sequência, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco são os mais atingidos pelo novo coronavírus.

Globalmente, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins, o número de mortos pelo novo coronavírus soma 154.694 e o de contaminações já é de 2,259 milhões. Outras 574.044 pessoas já se recuperaram da doença.

Também de acordo com a Johns Hopkins, nos Estados Unidos, maior foco da doença no momento, já foram registrados 706.779 infectados.