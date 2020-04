Coronavírus: Brasil registra mais de 200 mortes pelo 2º dia seguido; total passa de 1.700

O Brasil registrou, pelo segundo dia seguido, 204 novas mortes pelo novo coronavírus e número de novos casos bate recorde: 3.058 nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta quarta (15). Ao todo no país são 1.736 óbitos, aumento de 13%.

No fim de semana o número de novos óbitos diários ficou abaixo de cem, mas o próprio Ministério da Saúde esclarece que os dados coletados aos sábados e domingos tendem a ser imprecisos, pois as equipes de saúde nos estados trabalham em número reduzido.

Balanço da pasta também aponta 28.262 casos confirmados da doença. Na semana passada, o país ultrapassou os 20 mil casos confirmados de Covid-19.

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.