Conheça 3 áreas da administração que estão em alta no mercado

Devido a algumas necessidades do mercado, é comum que em determinados períodos uma área esteja mais em evidência em relação às outras. O curso de administração proporciona um vasto campo de atuação para os profissionais formados na área. No mercado atual, algumas áreas da administração estão em alta. Abaixo listamos algumas delas para você conhecer um pouco mais sobre a carreira do administrador.

Logística

Um dos campos de atuação da administração é a logística, um procedimento interno de produção, estoque e transporte. Esse setor é responsável pela organização interna da empresa com o intuito de melhorar a circulados dos produtos e pessoas. Além disso, a logística é fundamental para o controle de estoque e a distribuição dos produtos para os centros e fábricas.

Nessa área, o profissional atua em prol da otimização dos processos para evitar desperdícios e demais problemas nas operações realizadas. A adequação das atividades às normas de qualidade e segurança vigentes faz parte da atuação do profissional.

Gestão de marketing

O marketing é uma área cada vez mais evidência. As organizações têm investido no segmento graças a importância de manter um bom relacionamento com o seu público. Na gestão de marketing, o administrado desempenhará um papel importante na intermediação dessa relação. O objetivo é fortalecer a marca e a imagem da empresa para atrair novos clientes e fidelizar os existentes.

Auditoria

A auditoria é um procedimento de controle e adequação da empresa às regras e aos seus objetivos. O administrador deverá analisar os setores da organização para verificar se os procedimentos realizados estão conforme o estabelecido. Também analisa se as metas estão sendo atingidas e, caso contrário, quais são os possíveis obstáculos.