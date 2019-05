Confira quais habilidades um futuro administrador deve ter

Uma carreira versátil e que possibilita trabalhar em diversas áreas e departamentos públicos, privados ou sem fins lucrativos. Essas são algumas características da atuação do profissional de administração. Conforme o último Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a graduação em administração está entre os três cursos de ensino superior mais escolhidos pelos brasileiros.

Mas antes de optar pela profissão é importante observar se possui o perfil e habilidades compatíveis para exercer a função. Um dos pontos necessários é saber lidar com números e ter organização, como explica a professora mestra do curso de Administração da Faculdade Phorte, Andressa Maurício. “Uma das principais competências de um administrador para que possa atuar adequadamente é ter afinidade com números. Outro ponto é ser uma pessoa organizada porque terá que lidar com pauta de reuniões, planilhas, documentos impressos e online. Então, sua capacidade de organização deve ser ímpar”, sugere.

Por ser um profissional que se relaciona em diversas áreas, saber trabalhar em equipe é também fundamental. Andressa pontua que o administrador não deve se dedicar somente a finalizar as ações pertinentes ao seu próprio trabalho, mas também se relacionar muito bem com o coletivo social e trabalhar em equipe.

O profissional com formação em administração encontra um leque de atuação bastante amplo, pois pode administrar uma loja ou até mesmo uma multinacional. “É necessário ter uma visão sistêmica. Ter um olhar do todo dentro de uma organização é fundamental para que o administrador possa atuar”, conclui a professora que também destaca o crescimento da área no empreendedorismo, pois vem ganhando força e futuramente será a competência dos principais profissionais.