Concursos PF e PRF: governo autoriza convocar aprovados

O ministro-chefe da casa civil, Onyx Lorenzoni (DEM) anunciou que o governo está autorizando a nomeação de 1.000 aprovados no último concurso público da Polícia Federal (PF). O número é o dobro do quantitativo de vagas divulgado para o certame da PF.

"Está ai ajustado o aproveitamento de mil policiais federais que foram aprovados em concurso público e que estão em fase de reforçar a nossa Polícia Federal, no que diz respeito ao crime organizado e à corrupção", diz.

De acordo com comunicado divulgado pela Fenapef (Federação Nacional dos Políciais Federais), o governo deve autorizar a nomeação de todos os excedentes dos últimos concursos realizados pela PF e também pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Poderão então ser convocados até 4.581 novos servidores, sendo 2.501 na PRF e 2.080 na PF.

Concurso da PF 2018 tem oportunidades para nível superior para Agente (180 vagas), Delegado (150), Escrivão (80), Perito (60) e Papiloscopista (30). Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Concurso PRF em andamento

No caso da Rodoviária Federal, o concurso em andamento se encontra em fase de divulgação do resultado provisório do exame de aptidão física, divulgado no último dia 2 de abril.

Destinado a preencher 500 vagas de policial rodoviário, o concurso da PRF 2019 registrou 129.152 inscrições em todo o País em dezembro do ano passado.

As oportunidades foram distribuídas entre os estados do Acre (17 postos), Amapá (23), Amazonas (28), Bahia (17), Goiás (27), Maranhão (18), Mato Grosso (57), Mato Grosso do Sul (35), Minas Gerais (9), Pará (81), Piauí (22), Rio de Janeiro (10), Rio Grande do Sul (23), Rondônia (74), Roraima (15), São Paulo (19) e Tocantins (25).

Concorrem ao cargo de policial rodoviário, candidatos com curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.

Concurso PF: fase de avaliação psicológica divulgada hoje

Para a Polícia Federal, a seleção teve o resultado da avaliação psicológica nesta sexta (12) divulgado. Estão em disputa no concurso da PF, 500 oportunidades, sendo 150 para delegado, 60 para perito criminal, 80 para escrivão, 30 para papiloscopista e 180 para agente.

Ao todo, a seleção registrou 147.744 inscritos.