Concursos para Exército e Marinha somam 151 vagas abertas

Mesmo com as recentes afirmações do Ministro da Economia Paulo Guedes, sobre a suspensão dos concursos públicos em 2019, existem órgãos federais e autarquias independentes que não dependem de aprovação do Governo Federal para a publicação de novos editais, e já realizam suas seleções anuais programadas.

Este é o caso dos concursos da Marinha e Exército, que publicaram editais e somam, atualmente, um total de 151 vagas com inscrições abertas para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Para o concurso do Exército, são 23 oportunidades para os cargos de oficial e capelão, que exigem formação de nível superior, em instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação). Há chances nas áreas de administração (3), ciências contábeis (3), comunicação social (2), direito (3), informática (3), magistério - matemática (1), magistério - português (1), enfermagem (2) e veterinária (2) e as remunerações chegam a atingir R$ 8.245,00. Veja o edital.

Dentre as oportunidades para capelão, duas são para padre católico e uma para pastor evangélico. As inscrições para o concurso do Exército ficam abertas até 2 de agosto, devendo ser efetuadas pelo site. O valor da taxa de participação é de R$ 120. Veja mais detalhes sobre o concurso do Exército, além do edital publicado.

Para atuar na Marinha, existem três concursos públicos com os prazos abertos e somam, juntos, um total de 128 vagas. O primeiro concurso da Marinha oferece 90 vagas para os cargos de Corpo Auxiliar de Praças, com exigências de formações de níveis médio e técnico, para atuação em diversas áreas. As remunerações chegam a R$ 2.627,00 e as inscrições serão recebidas entre 22 de julho e 16 de agosto.

Há, também, 31 vagas para a Escola Naval da Marinha, com exigência apenas de nível médio e remunerações de R$ 7.490,00. Confira o edital. Por último, a Marinha ainda oferece 30 vagas para Praças da Armada, com exigência de nível técnico e idades de 18 a 25 anos. A remuneração é de R$ 3.825,00 e o prazo para se inscrever fica aberto até 5 de julho.

Os interessados em participar dos concursos da Marinha devem efetuar cadastro pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, com taxas de inscrições que variam de R$ 74,00 a R$ 106,00, a depender do cargo.