Concurso PM BA: saiu edital com 88 postos de oficiais

Saiu o edital do concurso PM BA (Polícia Militar do Estado da Bahia). A seleção visa o preenchimento de 88 vagas para ambos os sexos, sendo 60 para o curso de formação de oficiais da PM BA e 28 para o curso de formação de oficiais dos Bombeiros BA.

Interessados em concorrer a uma das vagas devem possuir diploma de conclusão de curso de ensino médio, idade máxima de 30 anos, altura mínima de 1,60m para candidatos do sexo masculino e 1,55m para sexo feminino e carteira de habilitação na categoria “B”.

De acordo com o edital do concurso PM BA, durante o período de realização do curso de formação de oficiais, o candidato matriculado na condição de aluno receberá, a título de bolsa de estudo:

Como se inscrever no concurso PM BA

As inscrições serão recebidas entre os dias 12 e 29 de setembro de 2019. O candidato deverá preencher a ficha cadastral no endereço eletrônico do órgão, que é www.cfopmbm2019.

Após concluir o cadastro, será necessário imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 138, e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

Concurso PM BA: provas

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva e discursiva, de caráter classificatório e eliminatório. Com duração máxima de cinco horas, as avaliações serão aplicadas na cidade do Salvador/BA no dia 27 de outubro de 2019, no período da tarde, em locais a serem comunicados no dia 17 desse mesmo mês.

A prova objetiva contemplará 75 questões de múltipla escolha que versarão sobre as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, ciências humanas, matemática/raciocínio lógico, informática e direito.

Já a prova discursiva será composta de uma redação, cuja resposta deverá conter entre 20 e 30 linhas. Serão avaliados os seguintes itens: estrutura, conteúdo, expressão e clareza, coesão e concisão.

O concurso PM BA ainda contará com as seguintes etapas: avaliação psicológica, teste de aptidão física, exame médico-odontológico, exame documental e investigação social, de caráter eliminatório.