O concurso da Polícia Militar da Bahia (PM BA) para o cargo de soldado já conta com banca organizadora definida. Acontece que foi publicado, nesta quarta-feira (18), o contrato com a banca organizadora da seleção, que será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Com isto, o edital de abertura de inscrições já pode ser liberado nos próximos dias. Desta forma, quem pretende participar já deve ficar de sobreaviso.

Ao todo serão oferecidas 2.000 vagas, sendo 1.000 para preenchimento em abril de 2020 e 1.000 para abril de 2021. Para concorrer é necessário possuir ensino médio, idade de 18 a 30 e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, além de carteira de habilitação “‘B”. A remuneração inicial do cargo é de R$ 2.585,05. Novas informações deverão ser confirmadas em breve.

Último concurso PM BA

O último concurso PM (BA) para soldado ocorreu em 2017, quando foram oferecidas 2.000 vagas, sendo 1.819 para homens e 181 mulheres. A banca organizadora foi o Instituto de Formação e Capacitação (IBFC), com vagas destinadas para as cidades de Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba.

A seleção foi composta de provas objetivas, prova dissertativa, avaliação psicológica, exames médicos e odontológicos, teste de aptidão física, exame de documentos e investigação social.

A parte objetiva contou com 80 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos.

Em conhecimentos gerais foram abordados temas sobre língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, história do Brasil, geografia do Brasil e Atualidades.

Em conhecimentos específicos, noções de direito constitucional, noções de direitos humanos, noções de direito administrativo, noções de direito penal e noções de igualdade racial e de gênero.