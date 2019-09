Concurso oferta 120 vagas para auditor fiscal na Sefaz do Distrito Federal

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal desta terça-feira, dia 17 de setembro de 2019, o edital do concurso Sefaz DF (Secretaria da Fazenda do Distrito Federal). A seleção visa o provimento de 120 vagas para o cargo de auditor fiscal, sendo 40 imediatas e 80 para formação de cadastro reserva de futuras oportunidades.

A carreira exige curso de nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 14.970 para jornada de trabalho semanal de 40 horas. Os vencimentos podem chegar a R$ 22.196,62 para o servidor veterano, após aproximadamente 15 anos de exercício.

De acordo com o edital do concurso Sefaz DF, entre as atribuições do auditor fiscal, estão: exercer as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal; proferir julgamento em processos administrativos-fiscais, observado o disposto no art. 31, §2º, da Lei Orgânica do Distrito Federal; exercer as demais atribuições inerentes à competência da Subsecretaria da Receita, conforme o art. 4º da Lei nº 4.717/2011.

A secretaria não realiza concurso para o cargo há 16 anos. O último ocorreu em 2001, contando com uma oferta imediata de 200 vagas, com complementação de cadastro para mais 20% do total de classificados durante o prazo de validade.

Como se inscrever no concurso Sefaz DF

O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) é o responsável pela organização e execução do processo seletivo Sefaz DF. As inscrições serão recebidas no período das 10h do dia 22 de novembro às 18h de 19 de dezembro de 2019, através do site da organizadora.

Após concluir o cadastro, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 55, e efetuar o seu pagamento até a data limite de 20 de dezembro, observa do o horário de funcionamento do banco.

Concurso Sefaz DF: provas

Todos os inscritos no concurso Sefaz DF serão submetidos as seguintes etapas: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, eliminatória e classificatória; e avaliação de vida pregressa, eliminatória.

A prova objetiva será composta por 160 itens de julgamento certo ou errado, distribuídas entre as seguintes áreas de conhecimentos:

80 itens de conhecimentos básicos, sendo dez de língua portuguesa, duas de conhecimentos sobre o distrito federal, oito de contabilidade pública, dez de direito administrativo, dez de direito constitucional, dez de direito civil, direito empresarial e direito penal, dez de economia e finanças públicas, dez de tecnologia da informação e dez de matemática financeira, estatística e raciocínio lógico;

80 itens de conhecimentos específicos, sendo 20 de auditoria fiscal do ICMS e do ISS, 15 de contabilidade geral e contabilidade de custos, cinco de direito financeiro, 15 de direito tributário e 25 de legislação tributária.

A prova objetiva do concurso Sefaz DF terá duração máxima de cinco horas e será aplicada no dia 2 de fevereiro de 2020, no turno da tarde. A confirmação da data e os locais e horários de realização do exame serão divulgados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Os candidatos habilitados na objetiva serão convocados para a prova discursiva. Ela consistirá de uma dissertação e duas questões a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos do cargo.