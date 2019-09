Concurso MP CE: veja qual será a banca do edital

O concurso MP CE (Ministério Público do Ceará) para o cargo de promotor já conta com banca organizadora definida. Conforme divulgado nesta terça-feira, 3 de setembro, a empresa escolhida será o Cebraspe. Com isto, o próximo passo é a assinatura do contrato. Somente então poderá ser anunciada a data de publicação do edital de abertura de inscrições. Ao todo deverão ser oferecidas 44 vagas e para concorrer é necessário possuir formação de nível superior em direito, além de pelo menos três anos de atividade jurídica após a obtenção do diploma de direito, até o período de inscrição definitiva. A remuneração inicial da carreira é de R$ 26.125,17.

O concurso MP CE costuma ser composta de prova objetiva, provas escritas discursivas, sindicância da vida pregressa, provas orais, análise de títulos e exames de sanidade física e mental.

No último concurso para o cargo, realizado em 2011, também contou com 52 vagas, tendo sido organizado pela Fundação Carlos Chagas.

A parte objetiva contou com 100 questões, divididas em quatro grupos. O primeiro contou com temas sobre direito penal, direito processual penal e execução penal. No segundo, direito civil, direito processual civil e direito empresarial. No terceiro, direito constitucional, direito administrativo, direito tributário e direito eleitoral. Por fim, no quarto, direitos difusos e coletivos, direitos da criança e do adolescente e legislação institucional.

A parte discursiva contou com duas provas, com quatro questões e uma peça processual cada. Cada prova contou com dez pontos, sendo quatro para a peça processual e 1,5 para cada questão discursiva.

Prova anterior concurso MP CE

Para auxiliar nos estudos, o JC Concursos liberou as provas anteriores do Ministério Público, além dos gabaritos para consulta das questões aplicadas. É importante avaliar se a organizadora será a mesma para o novo concurso MP CE, direcionando a preparação para o estilo da banca.

Acompanhe mais detalhes sobre o concurso MP CE (Ministério Público do Ceará) para o cargo de promotor, o anexo do edital, cronograma completo do processo de seleção com informações do período de inscrição e prova, atribuições e conteúdo programático para os diversos cargos disponíveis assim que o certame avançar.