Concurso Aneel: órgão aguarda autorização para 82 vagas de nível médio

A Aneel anunciou no fim de janeiro que discutiria a Revisão Tarifária Periódica da Enel Ceará

O pedido do concurso Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é um dos vários encaminhados este ano ao Ministério da Economia. No total, foram requeridas 169 vagas, sendo 82 apenas para o nível médio. As oportunidades com exigência de certificado de ensino médio destinam-se à carreira de técnico administrativo.

Já as demais 87 chances do concurso Aneel, 42 são para analista administrativo e 45 para especialista em regulação de serviços públicos de energia. Elas aceitam candidatos com formação superior em diversas áreas de atuação.

As remunerações iniciais oferecidas pelo órgão correspondem a R$ 6.147,52, R$ 11.529,29 e a R$ 12.432,49, respectivamente, já contando com o auxílio-alimentação de R$ 458.



Atribuições dos cargos

O técnico administrativo do concurso Aneel exerce atividades administrativas e logísticas de nível intermediário relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Aneel.

Já o analista administrativo tem atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais da Aneel, fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

E o especialista possui atividades especializadas de regulação, inspeção, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos e de exploração da energia elétrica, bem como à implementação de políticas e à realização de estudos e pesquisas respectivos a essas atividades.



Último concurso Aneel

A seleção anterior da Aneel ocorreu em 2010, ou seja, nove anos atrás. Na ocasião, foram abertas 186 oportunidades distribuídas entre todos os cargos solicitados este ano.

Sob a organização do Cespe/UnB, a triagem dos participantes ocorreu por meio de provas objetivas e testes objetivos com conteúdo programático delimitado no edital.

As ofertas do concurso Aneel foram lotadas exclusivamente em Brasília (DF), porém as provas aconteceram em várias cidades do país.